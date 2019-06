Migliori giochi puzzle PC: la nostra guida

Baba is You

Sviluppatore: Hempuli Oy

Publisher: Hempuli Oy

Baba is You è un gioco che fa venire il mal di testa. Ma è anche un gioco assolutamente geniale: nei panni di Baba, creatura di una specie non identificata, dovrai risolvere enigmi riscrivendo le regole del livello al volo. La spiegazione è semplice: nei livelli sono presenti dei blocchi con testo e nomi. Questi blocchi possono essere spostati per creare regole (come Flag Is Win, che indica che la bandiera fa vincere il gioco, o il blocco Push che permette di spingere gli oggetti a cui è assegnato). Questi blocchi sono presenti insieme a puzzle normali, e bisogna ragionare non solo su come risolvere i puzzle, ma anche su come riorganizzare i blocchi per cambiare le regole quando necessario. Il risultato è uno dei giochi puzzle PC più cerebrali degli ultimi anni, in grado tanto di fare impazzire quanto di fare innamorare. Raccomandato, ma solamente per chi di noi è davvero appassionato di logica e ragionamenti. E si, Baba Is You è composto da questi blocchi, e capire come usarlo fa parte del gioco.