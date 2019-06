Giochi PS4 sport: i migliori nella nostra guida all'acquisto

Giochi PS4 sport: quale comprare

Come brevemente anticipato, PS4 può sicuramente vantare un buon numero di titoli, alcuni dei quali eccellenti dal punto di vista qualitativo. Tuttavia, rispetto alla passata generazione di PS3, diverse cose di sviluppo hanno deciso di interrompere alcune serie degne di nota, soprattutto per quanto riguarda alcuni sport specifici. Si veda ad esempio i giochi PS4 sport dedicati al tennis, di cui oggi si conta un solo esponente che sarà proposto all’interno della nostra selezione non per meriti particolari, quanto per permettere anche ai più appassionati di poter fare affidamento almeno su un titolo di questo particolare genere. In ogni caso, altre proposte – soprattutto in contrapposizione alla loro totale assenza sulla concorrente Xbox One – si trovano ancora oggi su PS4 e sempre in grande forma, come nel caso della serie MLB The Show dedicata ai fan del baseball.

La selezione di prodotti che seguirà, dunque, comprenderà al suo interno sia i migliori titoli sportivi, sia alcuni giochi PS4 sport forse non qualitativamente eccellenti, ma comunque in grado di soddisfare i desideri dei grandi appassionati di sport sulla console di casa Sony.