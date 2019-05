Giochi PS4 Natale 2018: le migliori idee regalo

N.B. La guidaè monitorata mensilmente e aggiornata con eventuali nuove proposte. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide all’acquisto ti rimandiamo alla pagina Come lavoriamo . L’ultimo aggiornamento risale a

Prima di procedere con i prodotti specifici vi ricordiamo che questa guida fa parte della nostra collana dedicata ai migliori regali di Natale . Qualora voleste procedere in autonomia vi ricordiamo che potete sfruttare sempre la sezione offerte natalizie di Amazon , con prezzi ancora più vantaggiosi se sottoscrivete gratuitamente un abbonamento Prime per 30 giorni .

La prima proposta è dedicata ai grandi appassionati di calcio, che sicuramente non potranno che apprezzare come regalo natalizio l’ultimissimo FIFA 19 . Sfruttando la nuova fiammante licenza UEFA dedicata a Champions League ed Europa League, FIFA 19 punta ad un salto di livello notevole, evolvendosi nelle possibilità di gioco e nelle modalità, ma anche confermando tutte le caratteristiche più apprezzate degli ultimi anni. Tra queste, ovviamente, alcune novità per quanto riguarda l’ecosistema FUT, ma anche la terza attesa stagione dedicata alla modalità campagna Il Viaggio, in questa edizione fortemente collegata proprio con il più celebre torneo europeo.

Call of Duty Black Ops 4 Il prossimo titolo va sicuramente a rappresentare uno dei giochi PS4 Natale 2018 più richiesti in assoluto, come d’altronde capita ogni anno per ogni nuovo capitolo della serie. Call of Duty Black Ops 4 è l’atteso sequel della trilogia Black Ops, che con questo nuovo episodio sembra aver preso una direzione decisamente diversa, improntata all’online. L’introduzione di una modalità in stile Battle Royale con la modalità Blackout è sicuramente il punto caldo della produzione ed un arricchimento che i tanti appassionati attendevano con ansia.

Puoi acquistare Call of Duty Black Ops 4 su Amazon o se preferisci su eBay In alternativa Call of Duty Black Ops 4 è disponibile nella variante Call of Duty Black Ops Pro Edition.