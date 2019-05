Giochi Pokemon Nintendo Switch: la nostra guida per catturarli tutti

Giochi Pokemon Nintendo Switch: quale comprare

Una delle caratteristiche principali di Nintendo è che l’azienda giapponese pone molta attenzione alla qualità invece che alla quantità. A volte rilascia addirittura solo uno o due titoli principali per generazione piuttosto di fare release semi-annuali come altri publisher. La Grande N non ha però paura di sperimentare e, se pubblica raramente titoli Pokemon appartenenti alla serie principale, è solita fare spin-off in cui utilizzare i mostriciattoli tascabili per provare meccaniche nuove o fargli fare guest appearance in altri titoli.

Per questo motivo abbiamo deciso di dividere la guida in due parti: nella prima vedremo i titoli di Pokemon disponibili al momento o presto in uscita, intesi come giochi dell’universo Pokemon principali o spin-off. Nella seconda vedremo gli altri giochi non della serie in cui sono presenti Pokemon, che pur non avendoli al centro della loro esperienza restano comunque molto validi.