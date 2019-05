Giochi platform Nintendo Switch: la nostra guida

New Super Mario Bros U Deluxe

Sviluppatore: Nintendo EAD

Per spiegare questo gioco bisogna spiegare il titolo. Super Mario Bros è la serie classica di platform a scorrimento orizzontale di Nintendo, nata nel 1983 e continuata ad oggi. New si riferisce all’origine di questa interpretazione moderna della serie, originariamente pensata per 3DS e approdata poi su Wii U – a cui si riferisce la lettera U. E Deluxe perchè si tratta di una versione rimasterizzata e migliorata ulteriormente per Nintendo Switch, che prende un gioco già di altissima qualità e lo rende ancora più interessante. In più il gioco include cinque personaggi giocabili, tra cui i nuovi Ruboniglio e Toadette, e un intero gioco aggiuntivo in regalo: New Super Luigi U. Un’offerta incredibile per il prezzo ridotto.