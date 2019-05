Giochi picchiaduro Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Blazblue Cross Tag Battle

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Arc System Works

Sempre restando in tema di crossover, Blazblue Cross Tag Battle è un altro titolo da segnalare. Con personaggi presi da giochi come Blazblue, Under Night In-Birth: Exe Late, Persona 4 Arena, il titolo introduce un sistema da tag fighter dove scambiare i personaggi in battaglie 2 contro 2 in cui conta la nostra capacità di selezionare i personaggi con più sinergia. Il piano di lancio è inoltre particolare: il gioco ha una selezione più limitata di personaggi, vendendo parte del roster come DLC. Questa scelta ha attirato critiche da parte dei fan, ma è compensata da un prezzo di base molto più basso rispetto alla media, che invita a un acquisto per provare le meccaniche in maniera più conveniente. Il resto dei personaggi, una volta sbloccato, viene a costare quanto un gioco normale, il che lo rende una buona aggiunta per questa guida ai giochi picchiaduro Nintendo Switch.