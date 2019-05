Giochi per PC è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di giochi PC. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra i migliori giochi PC sul mercato quelli più adatti ai tuoi gusti.

L’universo dei giochi per PC è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono giochi PC di vari generi, pensati e realizzati per diverse categorie di utenti con rispettive destinazioni d’utilizzo e quando si parla dei migliori giochi PC il discorso si complica ulteriormente. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarvi nella vostra opera di selezione.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato e testato uno ad uno i giochi per PC dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontare un acquisto. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più spesso e volentieri riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo ma anche con una marcia in più, aumentando notevolmente la godibilità dell’esperienza videoludica. Noi in questo senso vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendere l’acquisto più semplice e di godere appieno dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati mensilmente al fine di offrirti una visione sempre aggiornata dei migliori giochi PC sul mercato. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Quali giochi per PC scegliere? I fattori da considerare

Il mondo dei giochi per PC può essere intimidatorio, ma non c’è nulla da temere. Basta tenere in mente alcune considerazioni che valgono anche per le console, ed è davvero facile orientarsi sul mercato. Il mondo del gioco su computer, però, presenta anche alcune particolarità da considerare quando si vuole acquistare un titolo, particolarità di cui tenere certamente conto.

La prima cosa a cui pensare è la più ovvia: che tipo di gioco fa per noi? Siamo più interessati all’azione o alla strategia? Preferiamo una storia appassionante o è il “gioco” quasi meccanico che ci interessa? Fantasy o fantascienza? Nella prossima sezione presentiamo le diverse categorie che abbiamo selezionato per i nostri lettori, sia che abbiano già in mente un genere sia che vogliano sperimentare qualcosa di nuovo. Altri fattori da considerare sono la durata, visto che i giochi possono durare dall’una alle centinaia di ore, la difficoltà, la qualità della traduzione italiana, ma soprattutto il costo. Dove possibile, abbiamo indicato store online multipli per permettervi di scegliere il prezzo più basso.

Per quanto riguarda le unicità, la prima caratteristica dei videogiochi per PC rispetto a quelli per console è che quasi ogni giocatore ha un PC diverso rispetto agli altri. Questo è sia un bene che un male: significa che gli sviluppatori possono spingere la grafica e le capacità dei giochi ben oltre i limiti delle console, fornendo la possibilità di scalare verso il basso gli effetti per chi ha un PC dal budget più ridotto. L’altra faccia della medaglia: i giochi per PC, non basandosi su elementi standardizzati, rischiano a volte di avere bug o altri problemi (che vengono quasi sempre risolti con aggiornamenti scaricabili dopo la pubblicazione). Abbiamo tenuto conto anche di questo fattore quando selezioniamo e recensiamo i titoli, essendo cose che chi compra un gioco dovrebbe conoscere.

Ricordiamo infine che il mito del PC da gaming che costa per forza migliaia di euro è proprio questo: un mito. È più che possibile trovare soluzioni a basso prezzo con risultati anche migliori rispetto al mondo delle console; se volete approfondire vi rimandiamo alla nostra guida su come assemblare un PC.

Migliori giochi PC: per genere

All’interno di questa sezione trovate le nostre guide all’acquisto sui migliori giochi PC per genere. Si tratta dei migliori titoli disponibili, divisi per tipologia di gioco. Vi basterà, infatti, scegliere il genere che preferite per accedere all’elenco dei giochi per PC da non perdere per questa determinata tipologia. Dagli sportivi agli sparatutto, da quelli di ruolo all’avventura abbiamo cercato di coprire i genere più disparati.

Giochi per PC ancora non disponibili

Se state cercando giochi per PC non ancora disponibili e volete sapere quando arriveranno sul mercato o se volete essere aggiornati sulle prossime uscite, non disperate, abbiamo pensato anche a questo. La nostra guida all’acquisto sui migliori giochi in uscita è quello che vi serve per non perdervi nulla.

Giochi PC e non solo

Oltre ad aiutarvi nella scelta dei giochi per PC da acquistare, i nostri specialist monitorano costantemente altre guide all’acquisto che potrebbero tornarvi utili. Se infatti vi accingete ad assemblare un computer da gaming, a sostituire un singolo componenti per rendere il vostro computer più performante, o se semplicemente vorreste essere aiutati nell’acquistare un accessori da gaming in grado di migliorare la vostra esperienza, dovete necessariamente dare uno sguardo a queste due ulteriori collane.