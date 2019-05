Giochi per bambini Nintendo Switch: la nostra guida per i più piccoli

Giochi per bambini Nintendo Switch: quale comprare

Ci siamo orientati su giochi che possono essere giocati anche dai più piccoli. Il livello di difficoltà non è alto, anche se alcuni di questi titoli possono presentare pane per i denti di un giocatore assiduo. Alla base del loro design c’è sempre l’idea che possono essere approcciati da chiunque, e che abbiano una difficoltà che scali durante il gioco in modo da accompagnare il giocatore. Abbiamo scelto anche giochi multiplayer, per poter giocare con tutta la famiglia e passare tempo assieme sfruttando i controller sdoppiabili di Nintendo Switch. Infine, abbiamo scelto giochi che possano essere giocati a lungo, in modo da evitare titoli buoni per una serata con gli amici e via.