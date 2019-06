Giochi PC survival: la nostra guida all'acquisto

Giochi PC survival: quale comprare

Per selezionare i giochi da consigliare abbiamo seguito un certo numero di parametri. Innanzitutto, questa guida includerà giochi in Early Access, lo sviluppo effettuato prima del lancio grazie al contributo dei fan che possono accedere al gioco a un prezzo ridotto, dovuto spesso all’origine indie dei titoli. Il motivo per l’inclusione è presto detto: questi giochi hanno uno sviluppo atipico, in cui gli sviluppatori continuano ad aggiungere contenuti e fare aggiustamenti ben prima e ben dopo il lancio, tanto che è difficile spesso stabilire “quando” un gioco sia stato ufficialmente rilasciato. Per questo motivo abbiamo quindi cercato di evitare titoli che sembrano poco supportati, in modo da offrire giochi che abbiamo sia una buona base di giocatori che un’esperienza sempre fresca e coinvolgente.

Bisogna fare una premessa fondamentale: i giochi survival di questo tipo, essendo spesso creati da piccoli sviluppatori e avendo dimensioni di mappe e server enormi, possono presentare problemi tecnici o un livello di cura grafica inferiore. Si tratta di sacrifici necessari per poter realizzare questo tipo di titoli, ma per chi sa guardare oltre le apparenze sono in grado di offrire esperienze di gameplay uniche. Per chi volesse essere sicuro di poter far girare ogni gioco al meglio, raccomandiamo la nostra guida sui PC gaming. Se stai cercando survival horror, infine, abbiamo analizzato questo genere nella nostra guida ai giochi horror PC.