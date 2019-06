Giochi PC stealth: la nostra guida all'acquisto

Deus Ex: Mankind Divided

Sviluppatore: Eidos Montreal

Publisher: Square Enix, Feral Interactive

Ultimo episodio di una saga che ha fatto la storia dei giochi PC stealth play your way, Deus Ex: Mankind Divided ci riporta nelle atmosfere cyberpunk della serie dopo il reboot effettuato la scorsa generazione, in un gioco in cui la componente RPG è si presente ma sono le meccaniche stealth ad essere ancora al centro della scena. Ambientato in una Praga divisa dalle conseguenze della diffusione degli impianti e degli arti artificiali, dovremo cercare di sventare una cospirazione che potrebbe far crollare ogni fragile equilibrio. Anche se non perfetto, resta un ottimo esempio di questo genere ed è perfettamente raccomandabile al prezzo ridotto che ha oggi.