Con il ritorno in grande stile di Guerre Stellari negli ultimi anni, la gente è tornata a guardare allo spazio, alle astronavi e ai raggi laser. Il genere della fantascienza è basato sull’idea dell’avanzamento tecnologico, sull’esplorare dove può portarci il nostro futuro o su quanto sia divertente abbattere caccia alieni su di un’astronave. È un mondo che si unisce perfettamente a quello dei videogiochi, e infatti è stato parecchio esplorato nel corso degli anni. Tra le tante offerte che si sono affacciate nell’ultimo periodo, quali sono i migliori giochi PC fantascienza dell’anno trascorso?

Giochi PC fantascienza: quale comprare

Abbiamo scelto di dividere la nostra lista per sottogenere, andando a vedere come queste idee siano esplorate nei vari tipi di videogiochi – ci siamo concentrati su sparatutto, RPG e strategici. Piuttosto che prendere tanti giochi validi ma sostanzialmente simili tra loro, abbiamo preferito offrire giochi con impostazioni diverse e che esplorassero meccaniche che si separassero nettamente da altri giochi già nella lista. Abbiamo inserito un link a diversi negozi online dove comprare il gioco, e un box Amazon che indica il prezzo aggiornato in tempo reale: vi invitiamo a comparare i prezzi (che variano spesso) per scegliere l’offerta migliore.

Giochi PC fantascienza: sparatutto

Prey

Sviluppatore: Arkane Studios

Publisher: Bethesda Softworks

L’hard sci-fi è il sottogenere della fantascienza che la affronta da un punto di vista più realistico, cercando di dare una spiegazione scientifica (più o meno realistica) per ogni fenomeno. È difficile da vedere nei videogiochi (tolto forse Kerbal), per ovvi motivi, ma il reboot di Prey a volte ci si avvicina. Ambientato in una stazione spaziale dove si conducono strani esperimenti, il gioco è decisamente riflessivo, uno sparatutto horror non survival, ma dove bisogna usare il cervello e le nostre armi speciali (tra cui un fucile che spara sfere di “cemento” con cui costruire appigli) per esplorare l’ambientazione e sconfiggere i fantasmi/alieni che vagano per i corridoi. Molto riflessivo e strapieni di poteri speciali.

Destiny 2

Sviluppatore: Bungie Studios

Publisher: Activision Blizzard

Difficile che non ne abbiate sentito parlare. Se Prey si avvicina di più allo sci-fi “duro”, Destiny 2, seguito del precedente colosso di Bungie, è una space opera, una avventura che si concentra più sulla parte fanta che sulla parte scienza. Ambizioso sparatutto multiplayer con elementi RPG, il gioco prende a piene mani dal mondo degli MMO, creando un universo in cui affrontare dungeon e missioni in viaggio per la nostra galassia, migliaia di anni nel futuro. Diverse fazioni si combattono all’interno di un gioco che, sebbene molto più orientato al PvE, presenta anche varie modalità in cui sfidare altri giocatori.

Giochi PC fantascienza: RPG

Nier: Automata

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Square Enix

Yoko Taro, designer visionario per alcuni e pazzo furioso per altri, ci porta un altro dei suoi lavori, un seguito fantascientifico (ma anche no) di uno spin-off (più o meno) di una serie fantasy con un musical giapponese (si, davvero) come prequel. Vista la premessa, è difficile spiegare perchè Nier: Automata è uno dei giochi più grandiosi degli ultimi anni, ma se credete che i videogiochi possano essere qualcosa di più di un “uccidi i cattivi e vinci il gioco” e possano affrontare anche tematiche mature come la morte, l’esistenza, o il pensiero dei grandi filosofi occidentali e orientali come Kant, Nietzsche, Confucio e compagnia, non potete non comprarlo. E se lo volete giocare solo per vederne la follia pura o per le incredibili capacità di creare giochi d’azione di Platinum Games, beh, non posso farvene una colpa.

Attenzione: il port su computer potrebbe presentare problemi tecnici, ma i fan hanno realizzato patch che si possono installare per sistemarli – basta fare un paio di ricerche su internet per trovare le istruzioni.

Giochi PC fantascienza: strategia

Endless Space 2

Sviluppatore: AMPLITUDE Studios

Publisher: SEGA

Per quelli tra noi a cui piace meno l’azione, Endless Space 2 è un eccellente 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) in cui scegliere il nostro tipo di civiltà intergalattica e espanderci per coprire tutto l’universo. La differenza tra una specie e l’altra, però, è vasta – dalla possibilità di comprare interi pianeti se si gioca con una classe mercantile, al distendere giganteschi tentacoli organici tra un sistema e l’altro, sta a noi scegliere quale tipo di strategia utilizzare navigando tra i menu e le stelle. Combattimenti ne esistono, ma anche questi sono da affrontare in maniera tattica – e perchè combattere quando la diplomazia o una semplice mazzetta al funzionario giusto funzionano molto meglio?

Stellaris

Sviluppatore: Paradox Developers Studios

Publisher: Paradox Interactive

Con una impostazione simile a Endless Space 2 ma con interessanti tendenze verso la strategia in tempo reale, dove possiamo schierare personalmente le nostre truppe sul campo di battaglia, Stellaris è molto più incline a spingere le varie fazioni verso gli scontri diretti, anche se le soluzioni pacifiche ci sono eccome. Con galassie generate casualmente per ogni partita, e un innovativo sistema di tutorial che possono essere scalati a seconda di quanto li troviamo al livello delle nostre capacità, è un fantastico punto d’approdo per iniziare ad interessarsi al genere, scalabile e adatto anche ai neofiti.

Altro

Avete già esaurito la vostra scorta di giochi ambientati centinaia di anni nel futuro? Non disperate! Ci sono altre possibilità, o altri generi da scoprire che potrebbero fare per voi:

Ci è sfuggito il gioco che soddisfa tutte le vostre fantasie fantascientifiche, da Clarke e Asimov fino ai tre corpi di Liu Cixin? Fatecelo sapere nei commenti! Li teniamo sempre d’occhio!

