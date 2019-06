Giochi PC avventura grafica: la nostra selezione

Kentucky Route Zero

Sviluppatore: Cardboard Computer

Publisher: Cardboard Computer / Annapurna Interactive

È difficile spiegare perchè ritengo che Kentucky Route Zero sia uno dei giochi più importanti degli ultimi anni. In un mondo in cui i videogiochi traggono ispirazione soprattutto dal cinema, KRZ prende a piene mani dal mondo del palcoscenico, usando il teatro postmoderno come punto di riferimento. Morte di un Commesso Viaggiatore, Aspettando Godot e altri lavori sono citati in maniera mai esplicita, all’interno di un viaggio onirico in un Kentucky a metà tra il mondo dei vivi e… qualcosa di non ben definito, che costringerà i vari personaggi – uomini, donne, bambini, androidi, animali giganti – a fare i conti coi loro problemi e il loro passato. Scelte multiple e uno stile unico per un gioco di cui si sta ancora aspettando l’episodio conclusivo, in uscita a breve.