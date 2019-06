Giochi PC auto: la nostra guida all'acquisto

F1 2018

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Avete sempre voluto fare carriera, o anche solo provare sulla vostra pelle il mondo della Formula 1? Non c’è un gioco migliore di F1 2018, ultimo titolo della serie ufficiale del circuito. Pensato per gli appassionati della categoria, il gioco è la versione videoludica dell’esperienza Formula 1 per i nostri computer, con una solida modalità carriera, rivista per venire incontro alle richieste dei fan. Introducendo per la prima volta la halo sui giochi PC auto, il gioco include anche vetture classiche, per chi è appassionato della storia di questa competizione adrenalinica.