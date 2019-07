Giochi PC Amazon Prime Day: i migliori sconti

Giochi PC Amazon Prime Day: le offerte del settore computer

Come ogni anno l’estate è arrivata! E come ogni anno, un altro evento si fa avanti: l’Amazon Prime Day 2019, la due giorni di sconti e offerte che il colosso dell’e-commerce mette a disposizione del pubblico di utenti Prime. Il 15 e 16 luglio a partire da mezzanotte il gigante americano svuota i suoi magazzini offrendo moltissimi prodotti a prezzi stracciati con offerte a tempo limitato. Puoi visitare la nostra pagina dedicata a spiegare cos’è l’Amazon Prime Day e come funziona Amazon Prime, ma il concetto più importante è che il servizio è in esclusiva per clienti Amazon Prime. Per accedere a questi sconti, infatti, bisogna aver sottoscritto un abbonamento con il servizio di consegna gratuita rapida e streaming di video e serie TV. Per fortuna se vuoi approfittare degli sconti c’è una soluzione: puoi andare a questo link per iscriverti con 30 giorni di prova gratuita, per provare il servizio senza impegno, o a questo indirizzo per creare un account Amazon business per aziende.

Se è vero che il settore dei videogiochi ha un ecosistema diverso rispetto al mondo delle console, è anche vero che è un settore che ad Amazon interessa particolarmente, soprattutto vista la loro recente decisione di vendere codici e non solo videogiochi in scatola. Di conseguenza, abbiamo comparato gli sconti presenti in questo momento con la storia dei prezzi dei vari videogiochi, e di seguito segnaleremo i migliori giochi PC Amazon Prime Day. Puoi trovare gli sconti nei box di seguito, ma attenzione: i prezzi nei box non sono aggiornati in tempo reale, e segnaleremo nel testo gli sconti, il prezzo effettivo e la durata dell’offerta che puoi trovare cliccando sui collegamenti. Se invece preferisci sfogliare le offerte di persona, puoi trovare tutti gli sconti Amazon Prime Day a questa pagina.

Ricordiamo che gli sconti saranno presenti nel corso dei due giorni a intervalli di durata limitata, e fino a che dureranno le scorte: ti invitiamo quindi a ritornare periodicamente su queste pagine per controllare se ne sono stati aggiunti di nuovi. Inoltre, se sei uno di quei giocatori che approfittano dei periodi di sconti per fare upgrade o costruire un nuovo computer, in questa pagina dedicata agli sconti per i componenti PC puoi trovare le offerte migliori per questa categoria. E parlando di offerte speciali, impossibile non menzionare che è disponibile Amazon Prime Music Unlimited a 0,99€ per 4 mesi, un’offerta vantaggiosissima per il servizio di musica in streaming del colosso americano. Ma l’attenzione in questa guida sarà concentrata unicamente sui giochi PC Amazon Prime Day.