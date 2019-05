Giochi open world Nintendo Switch: la nostra guida ai migliori

The Elder Scrolls V: Skyrim

Sviluppatore: Bethesda Game Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Pare che Skyrim abbia in mente di superare Doom per il numero di piattaforme su cui è stato portato. Se hai anche solo una vaga conoscenza dei videogiochi ne avrai sentito parlare: capolavoro dello sviluppatore Bethesda, il titolo esplora le lande innevate di Skyrim, invase dai draghi che appaiono per la prima volta nella serie. Libertà totale è la parola d’ordine: esplorazione, furti, atti eroici o furia cieca, il gioco permette di fare quello che vuoi in un incredibile mondo fantasy. Oltre a molti tipi di armi da ottenere o creare il titolo include anche poteri speciali, magie, abilità particolari e oggetti esclusivi provenienti dal mondo di The Legend of Zelda. Il titolo è così famoso e pieno di contenuti che moltissimi giocatori, che già l’avevano comprato in precedenza, l’hanno comprato ancora una volta per poterci giocare in mobilità.