Giochi Nintendo Switch è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di giochi per Nintendo Switch. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra i migliori giochi Nintendo Switch sul mercato quelli più adatti ai tuoi gusti.

L’universo degli giochi per Nintendo Switch è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono giochi Nintendo Switch di vari generi, pensati e realizzati per diverse categorie di utenti con rispettive destinazioni d’utilizzo e quando si parla dei migliori giochi Nintendo Switch il discorso si complica ulteriormente. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarvi nella vostra opera di selezione.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato e testato uno ad uno i giochi per Nintendo Switch dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontare un acquisto. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più spesso e volentieri riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo ma anche con una marcia in più, aumentando notevolmente la godibilità dell’esperienza videoludica. Noi in questo senso vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendere l’acquisto più semplice e di godere appieno dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati mensilmente al fine di offrirti una visione sempre aggiornata dei migliori giochi Nintendo Switch sul mercato. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

Quali giochi Nintendo Switch scegliere? I fattori da considerare

A un primo impatto è impossibile negare che Nintendo Switch è la console di alto rilievo più unica sul mercato. L’hardware che gli sviluppatori devono tenere a mente per creare i loro videogiochi è infatti una console ibrida, che presenta caratteristiche sia delle console fisse tradizionali che delle console portatili, ambito in cui la casa giapponese regna sovrana da più di un quarto di secolo. Al tablet con touch screen vengono agganciati i Joy-Con, i due controller separabili pieni di sensori, e l’insieme può essere inserito in un dock con uscita HDMI per passare da console portatile a console fissa in un battito di ciglia.

Questa breve introduzione serve a illustrare che Nintendo Switch presenta possibilità uniche rispetto alle altre console, seguendo il filone inaugurato da Wii e Wii U, ma questa volta senza separarsi nettamente dal videogioco tradizionale; mischiare le cose è la parola d’ordine. Come per ogni generazione di console, Nintendo presenta un’offerta di titoli di altissimo livello, con Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild in particolare che hanno fatto innamorare pubblico e critica. Non è un mistero che Nintendo sia sinonimo di altissima qualità, e i giochi cosiddetti first party restano il motivo principale per cui considerare l’acquisto della console.

La vera scommessa dell’azienda, questa volta, è stata riuscire a convincere gli sviluppatori esterni a supportare la console – una scommessa che pare aver vinto, visto il successo che Nintendo Switch sta avendo ancora adesso sul mercato. Di conseguenza, mentre Nintendo si concentra su giochi per famiglie e accessibili a un pubblico vasto, altri sviluppatori riempiono i generi che la grande N preferisce evitare, passando dall’horror sparatutto di Doom alle montagne piene di draghi di Skyrim, con giochi di corsa, strategici e RPG disponibili per ogni gusto.

Un’altra considerazione importante: l’hardware della console, è innegabile, è più limitato rispetto alla concorrenza, con risoluzione e grafica inferiore nei giochi che richiedono più calcoli. Il sacrificio è necessario per poterla rendere una console portatile, e giocare i giochi moderni più importanti dovunque si vuole è un’esperienza che solo questa console può offrire.

Infine, merita attenzione particolare il mondo dei giochi indie: tenendo d’occhio il mercato, Nintendo Switch si sta dimostrando terreno fertile per i piccoli sviluppatori indipendenti, che iniziano a riportare in questi mesi vendite anche maggiori rispetto al PC, il loro campo tradizionale. Sebbene per ora le esclusive siano rare e si tratti principalmente di giochi disponibili anche su altre piattaforme, la trasportabilità della console la rende perfetta per chi di noi non può star seduto spesso davanti alla televisione.

