Giochi Nintendo Switch RPG: la nostra guida all'acquisto

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Sviluppatore: Nintendo Entertainment Planning & Development

Publisher: Nintendo

Punta di diamante del palco titoli di Nintendo, per The Legend of Zelda: Breath of the Wild invece tutti si aspettavano il successo che ha avuto. Anche se in realtà non era affatto scontato: il gioco riscrive le regole della serie, prendendo a piene mani dal mondo degli RPG occidentali di cui Skyrim è diventato il capofila. Una mappa open world completamente esplorabile dall’inizio lo rende un gioco molto libero, e le nuove abilità legate a un ottimo sistema di simulazione della fisica permettono di fermare oggetti in aria, congelare blocchi d’acqua e sfruttare tutti questi elementi durante il combattimento. Molto spazio alla fantasia durante il gameplay, dunque, per un titolo immediatamente schizzato in cima alle classifiche e di diritto parte della nostra guida ai giochi Nintendo Switch RPG.