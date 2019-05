Giochi Nintendo Switch fitness: la nostra guida ai migliori

Fitness Boxing

Il titolo “di punta” in questa categoria per la console è Fitness Boxing. Invece di esercizi fini a sé stessi, questo gioco ha un obiettivo diverso: praticare boxe per allenare il proprio corpo. Il tipo di allenamenti proposti spazia da esercizi di cardio per bruciare calorie (tracciate dal software) a studio di vere e proprie tecniche allo sviluppo di muscoli specifici, per un pacchetto con molto da offrire. Ovviamente non si tratta di esercizi che permettono di raggiungere livelli da corso di boxe in palestra, ma per tenersi in forma è un buon acquisto, e la portabilità di Nintendo Switch lo rende inoltre un prodotto utilissimo per chi è spesso in viaggio e fatica a tenere sotto controllo la propria dieta.