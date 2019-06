Giochi multiplayer PS4: la nostra guida ai migliori

Call of Duty Black Ops 4

Non poteva mancare l’appuntamento annuale con il nuovo Call of Duty. Rispetto ai titoli rilasciati in passato, tuttavia, il nuovo Call of Duty Black Ops 4 si distingue per un taglio netto con la componente single player. Non è presente, quindi, alcuna campagna narrativa, dando maggiore risalto al comparto multiplayer, con diverse modalità divise tra partite più tradizionali e modalità zombie, a cui si aggiunge come novità assoluta per la serie Blackout, la nuova modalità Battle Royale a 100 giocatori. In questa particolare modalità dovrete abbinare alle vostre doti balistiche anche una certa dose di strategia per sopravvivere contro tutti gli altri giocatori e recuperare sul campo il miglior equipaggiamento possibile.