Giochi multiplayer Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Che la si ami o si odi, nessuno può negare che Nintendo sia un pezzo importante della storia dei videogiochi. Il catalogo dell’azienda ha accompagnato un sacco di infanzie, che spesso ci vedevano riunirci davanti a NES (per i più anziani) o Wii (per i più giovani) assieme a un gruppo di amici. Tra Smash e Mario Party, Nintendo ha sempre saputo come offrire titoli in grado di divertire in compagnia tanto quanto da soli. Ma in questa generazione come si presenta l’offerta multiplayer della Grande N? Abbiamo deciso di stendere una lista dei migliori giochi multiplayer Nintendo Switch, in modo da poter vedere come si è evoluta l’offerta del colosso giapponese.