Giochi Mario Nintendo Switch: la nostra guida

Mario Tennis Aces

Genere: Tennis / RPG

Per quanto riguarda i titoli sportivi, Mario Tennis Aces è il nuovo episodio della sottoserie di palle infuocate e campi improbabili. In un mondo in cui ogni contesa è risolta con racchetta e palline, Mario dovrà farsi strada tra partite amichevoli e avversari agguerriti con un sistema di gioco che è quasi un sistema di combattimento, in un titolo che mischia RPG e gioco da party con amici. Con molti personaggi (tra cui Categnaccio!) e l’aggiunta di una modalità in cui usare i sensori di movimento del Joy Con come racchetta, il gioco svolge molto bene entrambi i suoi ruoli, rendendolo uno dei giochi Mario Nintendo Switch validi sia per giocatore singolo che per famiglie.