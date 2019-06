Giochi macchine Xbox One: la selezione dei migliori titoli di guida

Per quanto riguarda, invece, le vere e proprie esperienza simulative, in questo caso Xbox One può contare su una serie iconica della console Microsoft come Forza Motorsport, che ha saputo evolversi negli anni come vero e proprio simulatore di guida di riferimento nel panorama delle console. Non mancano in questo caso anche titoli alternativi e sempre di ottimo livello, come Project CARS o Assetto Corsa. Va anche detto che, per quanto riguarda simulatori di guida come quelli appena citati, per quanto sia possibile divertirsi anche con un semplice controller sarebbe maggiormente consigliabile procurarsi anche una periferica pensata proprio per questi titoli. Un set volante/pedaliera, dunque, rappresenta quasi un must se ci si vuole immergere completamente in questo tipo di esperienza. Su Xbox One, nello specifico, sono disponibili dei volanti ottimi per ogni fascia di prezzo, passando dagli entry level come il set volante/pedaliera di Hori, fino al blasonato Logitech G920 per un’esperienza ancora più immersiva.