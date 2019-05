Giochi LEGO Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Quando la serie di videogiochi LEGO su licenza è stata lanciata nel lontano 2005, nessuno si aspettava grandi risultati. C’erano già stati esperimenti del genere, con sviluppatori che tentavano di portare blocchi e pupazzini in un mondo virtuale, ma non avevano avuto molto successo. Ma LEGO Star Wars attirò molta attenzione, e sviluppò una formula che rese la serie un successo, reinterpretando in maniera comica e fantasiosa moltissimi franchise tra cui Signore degli Anelli e Incredibles. Visto come la serie è principalmente mirata a un pubblico giovane, abbiamo deciso di creare una guida sui giochi LEGO Nintendo Switch disponibili e in uscita, per avere un rapido punto di riferimento per il franchise.