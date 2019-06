Giochi horror PC: la nostra guida ai più spaventosi e non solo

Outlast 2

Sviluppatore: Red Barrels

Publisher: Red Barrels

Anche se, a parere di molti, non raggiunge le vette di qualità che il suo leggendario predecessore riusciva a toccare, Outlast 2 resta comunque un’esperienza interessante. L’obiettivo principale resta fuggire, fuggire sempre, ma invece di continuare la trama del gioco precedente gli sviluppatori hanno deciso di ripartire da zero con una storia tutta nuova, che tocca tematiche come abuso e religione. Lasciando da parte i claustrofobici corridoi coperti di sangue del manicomio del primo episodio, qui ci addentreremo tra montagne e campi coltivati, con solo la nostra telecamera con visore a infrarossi come compagna e una quantità di violenza come se ne vede raramente perfino nei videogiochi. Un esperimento in una direzione completamente diversa, che è uno dei giochi horror PC assolutamente vietati ai minori, dedicato a quelli a cui piace lo splatter al chiaro di luna.

Lo sottolineiamo: la quantità di nudità completa, sventramenti e scenari che non possiamo descrivere in questa pagina è davvero esagerata. Da giocare solo se si è forti di stomaco, e anche in quel caso alcune scene sono difficili da digerire.