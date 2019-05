Giochi horror Nintendo Switch: la nostra guida ai più spaventosi

Bendy and the Ink Machine

Sviluppatore: Joey Drew Studios

Publisher: Joey Drew Studios, Roster Teeth

Ti è piaciuto Cuphead ma avresti voluto che ponesse più attenzione al lato demoniaco dei vecchi cartoni animati? Bendy and the Ink Machine è quello che fa per te. Survival horror con uno stile estremamente deciso, questo gioco ti porta a esplorare uno studio d’animazione abbandonato, fatta eccezione per un certo personaggio. Prendendo a piene mani da successi come Amnesia, il titolo non è un semplice clone come ne abbiamo visti a centinaia, ma sfrutta il suo setting unico per creare un’atmosfera davvero convincente che deve tanto all’horror quanto a Topolino. Cartoni animati carini armati di ascia, cadaveri di personaggi per bambini e il dubbio di quanto sia reale l’intera storia ti accompagneranno, in uno dei titoli più unici del genere.