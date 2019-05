Giochi guerra Nintendo Switch: la nostra guida

This War of Mine

Sviluppatore: 11 Bit Studios

Publisher: Deep Silver

Il celebratissimo titolo di 11 Bit Studios è approdato a sorpresa anche su Nintendo Switch. A sorpresa perchè si tratta di un titolo molto lontano da Nintendo: il gioco racconta la storia di un gruppo di sopravvissuti all’assedio di Sarajevo del 1992, una delle guerre più recenti in Europa. This War of Mine segue i civili, mostrando il costo in termini di vite umane e della distruzione di città molto vicino alle nostre. Un survival in cui cercare di mantenere in vita i membri del nostro gruppo, è uno tra i giochi più adulti mai pubblicati e per apprezzarlo serve un certo grado di maturità. E se hai davvero voglia di piangere, la versione per Nintendo Switch include anche l’espansione The Little Ones che ti vedrà cercare di tenere in vita dei bambini, fingendo che stia andando tutto normalmente.