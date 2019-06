Giochi FPS Xbox One: la nostra selezione dei migliori

Giochi FPS Xbox One: quale comprare

Tra i generi più giocati su console spiccano senza dubbio gli sparatutto in prima persona, o più comunemente FPS (First Person Shooter). La stessa Xbox è stata protagonista al suo primissimo lancio della rinascita degli FPS grazie all’esordio dello storico Halo: Combat Evolved, che avrebbe rapidamente portato – insieme al successivo rilancio con Call of Duty Modern Warfare – all’ascesa degli sparatutto in prima persona su console. Nel corso degli anni i titoli e le serie di questo specifico genere si sono moltiplicati, anche andando a saturare il mercato in diverse occasioni, ma riuscendo sempre a proporre dei livelli qualitativi ottimi sia per i giocatori occasionali, sia per quelli più hardcore. Questa selezione dedicata ai migliori giochi FPS Xbox One, dunque, andrà a comprendere i migliori titoli presi dalle uscite più recenti e più regolari, come ad esempio Call of Duty e Battlefield, sia dei capisaldi anche più datati, ma sempre altamente consigliati per il loro alto livello di intrattenimento. Saranno altresì presenti esponenti di ogni genere di sparatutto, da quelli dedicati maggiormente al comparto multigiocatore online, ai giochi che fanno della campagna single player il loro punto di forza maggiore.