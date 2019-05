Giochi Dragon Ball Nintendo Switch: la nostra guida

Dragon Ball FighterZ

Genere: Picchiaduro

Sviluppatore: Arc System Works

Nella nostra recensione l’abbiamo lodato come forse il miglior gioco di Dragon Ball mai realizzato, e ne siamo ancora convinti. Dragon Ball FighterZ lascia da parte l’idea di creare un gioco basato sulla forza del franchise e si mette invece a realizzare un fighting game competitivo, grazie all’enorme esperienza di Arc System Works nel settore. Con una fiorente scena professionistica e una grafica che lascia completamente a bocca aperta, il titolo non punta a mettere in campo centinaia di personaggi come da tradizione, ma si concentra su qualche decina per svilupparli in maniera completa. Ogni personaggio ha il suo stile e le sue specialità, ed è accompagnato da un sistema di combattimento elegante che è pensato sia per i neofiti che per gli esperti. Capofila dei giochi Dragon Ball Nintendo Switch.