Migliori giochi di guerra online: la nostra guida

Abbiamo preparato una lista di giochi per esplorare la guerra in compagnia in mille salse diverse – storica, futuristica, strategica – in modo da poter raccogliere tutte le scelte possibili in un solo luogo. Diciamoci la verità: la guerra è orribile, ma è anche l’ambientazione perfetta per un videogioco, con la sua carneficina e l’abbondanza di armi e munizioni. Con questa selezione, dunque, vogliamo offrirvi delle possibilità di scelta per quanto riguarda i giochi di guerra online, cercando di variare il più possibile.