Giochi costruzione città PC: la nostra selezione

Frostpunk

Sviluppatore: 11 bit studios

Publisher: 11 bit studios

Passiamo dall’horror sanguinolento a quello più psicologico e morale, ma sempre fermi in un’atmosfera steampunk fatta di tecnologie insieme futuristiche ed antiche. Frostpunk è simile a Banished come impostazione, ma se in Banished sopravvivere all’inverno con la speranza di una primavera calda e piena di frutti era parte del gioco, per la nostra città l’inverno non è un’ostacolo da superare, ma una maledizione. Ambientato in un mondo avvolto da un gelo perenne e infinito, il gioco ci vedrà cercare di salvare quello che resta della nostra società… ma a che costo? Cosa significa per noi sacrificare gli occupanti di un rifugio per senzatetto per poter riscaldare il resto della città per un’altra notte? Scelte difficili, dagli stessi sviluppatori di This War of Mine.