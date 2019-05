Giochi corse Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Mantis Burn Racing

Il genere soprannominato Micro Machines, cioè quello dei giochi di corse con visuale dall’alto, non è popolatissimo già di suo. Ma per gli appassionati di giochi corse Nintendo Switch ci sono già opzioni come Mantis Burn Racing, solido esempio di questo genere con un focus particolare sul drifting. Il gioco tende a favorire le piste di sterrato, ma presenta anche tracciati cittadini e altre variazioni, ed è perfetto per il pick up and play che la console predilige. Completo di tutti i DLC già rilasciati nella versione non Nintendo Switch, l’offerta è ricca di contenuti.

Mantis Burn Racing è disponibile unicamente su Nintendo eShop.