Migliori giochi coop PC 2019: la nostra guida all'acquisto

Keep Talking and Nobody Explodes

Sviluppatore: Steel Crate Games

Publisher: Steel Crate Games

Avete presente quella scena nei film in cui l’eroe deve disarmare una bomba e si ritrova a dover scegliere tra tagliare il cavo blu o il cavo rosso? Keep Talking and Nobody Explodes è un gioco basato interamente su quel tipo di scene. Un giocatore è intrappolato in una stanza con una bomba che sta per esplodere, e il resto della truppa (collegata via radio) ha in mano il manuale dell’esplosivo: l’obiettivo è cercare di spiegare come evitare di trasformarci in spezzatino, mentre l’orologio ticchetta e il panico sale. Se avete il VR, da caldamente raccomandato diventa un gioco obbligatorio. E il manuale è rintracciabile in lingua italiana su internet, non temete; uno dei giochi in coop PC da non perdere.