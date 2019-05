Giochi calcio Nintendo Switch: la nostra guida

Nintendo Switch continua a mietere successi, con Super Smash Bros Ultimate e Pokemon Let’s Go che infrangono record di vendite. È chiaro che la Grande N non ha mai perso il suo tocco magico per i giochi fatti in casa, ma ciò non vuol dire che proponga solo questi. Uno dei suoi obiettivi con la console è infatti di tornare ad attirare sviluppatori third party, che nella scorsa generazione tendevano a restare in disparte e concentrarsi su PlayStation e Xbox. Visto il successo enorme che i giochi di calcio hanno nel nostro paese, era solo questione di tempo prima che Nintendo Switch potesse presentare una selezione; in questa guida faremo quindi un censimento dei migliori giochi calcio Nintendo Switch disponibili sul mercato, spiegandone caratteristiche e potenzialità.

Giochi calcio Nintendo Switch: quale comprare

Il rovescio della medaglia di questo approccio è che tende ad aprire le porte a un sacco di giochi di basso livello, un problema che piaga molti store. Abbiamo deciso quindi di selezionare solo i giochi migliori e più completi, evidenziando i grandi nomi del settore che hanno deciso di portare prodotti sulla piccola console portatile (e non). La selezione finale resta abbastanza limitata, dato che nessuno sviluppatore oserebbe sfidare seriamente i colossi di Fifa e Pes, e abbiamo deciso di evidenziare anche altri giochi basati sul calcio che non seguano questo esempio di gameplay.