Giochi Bethesda Nintendo Switch: la nostra guida

Fallout Shelter

Purtroppo Bethesda non ha intenzione di portare Fallout 4 o 76 su Nintendo Switch – almeno per il momento: l’azienda non esclude collaborazioni future, ma per ora l’unico titolo della serie disponibile è Fallout Shelter. Questo free to play nato originariamente sui cellulari è un piccolo simulatore di vita nei vault, dove mettere insieme un gruppo di “ospiti” del nostro rifugio antiatomico. È un buon passatempo per i giocatori a cui piacciono brevi sessioni e gioco poco impegnato, prediligendo il relax. Terremo d’occhio il mercato e aggiorneremo questa pagina non appena ci saranno notizie.

Fallout Shelter è disponibile tramite scaricamento da Nintendo eShop.