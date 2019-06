Giochi avventura PS4: i migliori nella nostra guida all'acquisto

Giochi avventura PS4 quale comprare

Come dicevamo poc’anzi, i giochi avventura PS4 possono essere suddivisi in almeno due macrocategorie, entrambe dedicate in maniera molto specifica alla sfera delle esperienze single player. Queste sono rappresentate, nella fattispecie, da titoli con una struttura più aperta e da meccaniche maggiormente profonde, che si basano su una storia ben definita, ma anche su un gameplay maggiormente variegato. Possiamo includere in questa prima categoria titoli come Uncharted, Assassin’s Creed o Tomb Raider.

La seconda macrocategoria che possiamo avvicinare al termine di giochi avventura PS4 è quella delle cosiddette avventure grafiche, un genere che negli ultimi anni ha subito un cambiamento quasi radicale rispetto a quelle che in passato eravamo abituati a definire avventure punta e clicca, per assumere il termine – poco azzeccato, per altro – di walking simulator. Avventure, in sostanza, basate quasi interamente sul comparto narrativo, limitando l’interazione vera e propria del giocatore a poche ed elementari meccaniche di gameplay. Ne sono un esempio chiaro le avventure firmate Telltale Games o le ultime produzioni di Quantic Dream come Heavy Rain o Beyond: Due Anime.

In entrambi i casi, la selezione che troverete qui di seguito, comprenderà titoli di spicco di entrambi i generi, avvicinandosi il più possibile ad una più ampia varietà in termini di gusti dei giocatori. Al contrario, per quanto rappresentino ancora oggi dei titoli validissimi (e in alcuni casi dei veri e propri capolavori), non saranno presenti delle ri-edizioni di titoli già rilasciati su piattaforme della scorsa generazione, come nel caso di Uncharted: The Nathan Drake Collection, The Last of Us Remastered e così via.