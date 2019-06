Giochi avventura PC: la nostra guida

Giochi avventura PC: quale comprare

Quali giochi d’avventura per PC vale la pena provare nel 2018? Il genere è complesso, e molto difficile da navigare. I parametri per valutare un’avventura grafica non sono gli stessi usati per gli altri giochi, visto il ruolo particolare che ha il gameplay (quando esiste). Atmosfera, personaggi, ambientazioni che siano in grado di intrigarci e farci venir voglia di scoprire di più sul mondo in cui ci siamo avventurati: queste cose sono molto più difficili da quantificare di grafica o durata. Per questo abbiamo preparato una guida ragionando in modo diverso, e scegliendo non i migliori giochi dell’anno ma i giochi che al giorno d’oggi vale la pena provare.

Abbiamo scelto i giochi in grado di creare le atmosfere più interessanti e con le trame migliori secondo la nostra opinione, e li abbiamo messi in ordine di fama – più si procede, meno sono conosciuti. Non possiamo promettervi che li troverete tutti appassionanti o “divertenti” come uno sparatutto, ma vi possiamo assicurare che ognuno di loro prova a fare qualcosa di diverso. Ogni gioco ha una descrizione di cosa ci si può aspettare dalla trama e informazioni sugli sviluppatori.