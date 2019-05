Giochi avventura Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

L.A. Noire

Sviluppatore: Team Bondi

Publisher: Rockstar Games

L.A. Noire è un gioco così ambizioso che il suo stesso sviluppo ha mandato in bancarotta Team Bondi dopo la conclusione del loro lavoro. Questo titolo, solo all’apparenza simile a Mafia e agli altri open world criminali, è in realtà un simulatore dei noir degli anni ’20 e ’30, in cui è presente ovviamente l’azione ma che fa delle investigazioni il centro del suo gameplay: il nostro obiettivo sarà cercare di mettere insieme indizi e testimonianze per risolvere i crimini e cercare di svelare le cospirazioni criminali a Los Angeles, grazie a un sofisticatissimo sistema di mappatura facciale che permette espressioni realistiche che dovremo interpretare per cercare di capire se un sospetto ci sta dicendo la verità. Se non ci interessa solo l’inseguire criminali con la pistola in pugno, ma vogliamo provare anche il lato più intellettuale del lavoro della polizia, è il gioco che fa per noi.

Attenzione: il gioco è troppo grosso per essere contenuto su una singola cartuccia Nintendo Switch, e richiede lo scaricamento di un update prima di poter essere giocato; quindi consigliamo di acquistare una scheda Micro SD Nintendo Switch per poter essere sicuri di avere lo spazio necessario.