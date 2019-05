Giochi annunciati Nintendo Switch: la nostra guida

Animal Crossing

Genere: Simulatore

Data di uscita: 2019

Durante il Nintendo Direct di settembre, Nintendo ha rivelato un nuovo Animal Crossing per Nintendo Switch in maniera ufficiale, in coda all’annuncio dell’arrivo di Fuffi come combattente di Smash. Stavolta non si tratta di uno spin-off come Pocket Camp, ma di un vero e proprio episodio principale della serie per la nuova console di punta dell’azienda, dove potremo fare la conoscenza di tutti gli abitanti del villaggio e stabilirci nella nostra casa in una delle serie più rilassanti e piacevoli dell’azienda. Ancora non è chiaro se il gioco si chiamerà Welcome to Animal Crossing come dice il cartello presente nel teaser, o se avrà un titolo più elaborato; aggiorneremo questa pagina non appena saranno disponibili più informazioni, ma ci aspettiamo un rilascio nel 2019, probabilmente molto avanti. Uno tra i più importanti giochi annunciati Nintendo Switch per i molti fan della serie.