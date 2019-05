Giochi action Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Donkey Kong Country Tropical Freeze

Nintendo procede nel suo progetto di prendere i giochi per la sfortunata Wii U, dargli una rispolverata e un upgrade grafico, aggiungere contenuti e riproporli su Nintendo Switch. Il che è un’ottima cosa, perchè Donkey Kong Country Tropical Freeze è un fantastico titolo vittima di una console molto poco popolare. Platformer 2.5D orizzontale, il gioco vede lo scimmione giapponese affrontare un’invasione di pinguini vichinghi che congelano le sue isole, con un platforming molto ben realizzato e una modalità multiplayer che vede entrare in campo le altre scimmie della famiglia, utilizzabili solo come potenziamenti nel single player. In aggiunta questa versione per Nintendo Switch presenta Funky Kong, un nuovo personaggio con molti poteri speciali pensato per creare una modalità che permette a chiunque di finire il gioco senza perdere la testa per la difficoltà.