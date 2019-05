Garmin smartwatch: le migliori soluzioni del colosso statunitense

Garmin smartwatch: quale comprare

Garmin è un’azienda statunitense da anni impegnata nello sviluppo di un gran numero di dispositivi, a partire dalle action cam fino ad arrivare a tutta una serie di dispositivi pensati per il fitness o il wearable in generale. Rispetto ad altri colossi del settore (mi vengono in mente Apple, Samsung, Fitbit), l’azienda statunitense ha dalla sua un portfolio estremamente variegato, in grado di permetterle di competere in numerose fasce di prezzo. L’utente non ancora a proprio agio con il concetto di smartwatch può fare affidamento alla gamma Vivomove, economica ma assolutamente valida, mentre lo sportivo incallito alla serie Forerunner.

Garmin ha anche prodotti pensati per gli utenti innamorati degli smartwatch e che non hanno timore a spendere un piccolo capitale per portarsi a casa l’ultimo modello uscito. La serie fenix (giunta alla quinta generazione) è quella che la fa da padrone in una fascia di prezzo dove in pochi si addentrano, soprattutto se si parla di smartwatch e non di orologi classici. Indipendentemente dal prezzo richiesto per portarsi a casa uno smartwatch ibrido o uno vero e proprio, la compagnia include nel pacchetto alcune feature decisamente importanti. Da una parte abbiamo la tecnologia Move IQ per il tracking automatico dell’attività fisica, senza che l’utente debba settare parametri o modalità di allenamento (ovviamente vale solo per le attività fisiche riconosciute), dall’altra la presenza di materiali sempre di buon livello e una particolare attenzione al design.

Non è da meno l’applicazione mobile, multipiattaforma, una delle più complete e maggiormente supportate sul mercato, al pari di quella di Fitbit o dell’applicazione Salute di Apple. A chi piace sperimentare e provare un prodotto che fa parte di una fascia di mercato in estrema crescita – il wearable -, Garmin è sinonimo di qualità anche a cifre basse, dove spesso si trovano prodotti di seconda fascia con materiali scadenti, applicazioni imperfette e un post vendita (inteso anche come garanzia e customer care) che lascia a desiderare.