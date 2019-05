Garmin smartband: ecco i migliori prodotti

Garmin Vivofit 4

Apriamo la nostra personale selezione delle migliori Garmin smartband con un prodotto assolutamente valido, nonostante il suo prezzo aggressivo. Stiamo parlando della Vivofit 4, una smartband che ha il duro compito di frenare, arginare, contenere il grande successo che le aziende cinesi stanno avendo in questo particolare settore. Il riferimento alla Xiaomi Mi Band 3 è assolutamente voluto, soprattutto adesso che è possibile acquistarla spendendo anche meno di 30€.

Per dare una spallata a queste aziende, Garmin decide di andare piuttosto decisa con la sua Vivofit 4, offrendo all’utente il meglio della tecnologia Garmin ad un prezzo di listino molto basso. Come si può vedere nel box poco più giù, il prezzo è di qualche decina di euro superiore alle Mi Band 3, ma consideriamo la Vivofit 4 la Garmin smartband più interessante per chi non vuole spendere tanti soldi.

Un prezzo così aggressivo implica alcune rinunce da considerare, soprattutto a livello hardware. La Vivofit 4 è infatti sprovvista del modulo GPS e del sensore HR per il battito cardiaco. In qualche modo queste mancanze indirizzano la Vivofit 4 ad un particolare tipo di utenti: persone che fanno attività fisica in modo amatoriale e che non necessitano di questi elementi per tracciare il proprio movimento.

Per quanto riguarda il design, siamo di fronte ad una sorta di leggere rivisitazione del display rispetto alla passata generazione. Infatti, la Vivofit 4, presenta un pannello un po’ più grande rispetto a quello presente sul Vivofit 3, il tutto per garantire una migliore visibilità. Questo, da 88 x 88 pixel di risoluzione, a colori, presenta anche l’iconica barra motivazionale di Garmin. La smartband, infatti, è in grado di tracciare la sedentarietà di chi la indossa, spronando ad un po’ di movimento di tanto in tanto.

L’elemento distintivo del Vivofit 4 è la presenza della tecnologia Move IQ che permette al prodotto di riconoscere automaticamente il tipo di attività fisica svolta, quindi ciclismo, corsa, nuoto e tanto altro. Ottima anche l’autonomia grazie alla classica batteria a bottone (CR1632) che offre quasi 1 anno completo di utilizzo.