Garmin action cam: tutta la gamma del produttore

Garmin action cam: quale comprare

La maggior parte degli utenti conosce Garmin per via dei suoi navigatori GPS. La società statunitense è infatti nata sviluppando tecnologie GPS per l’aviazione e per il mondo automotive. Ad oggi l’azienda ha espanso la propria rete di prodotti arrivando a sviluppare prodotti smart per auto e sport, smartwatch, fitness band e action cam.

Le action cam sono dedicate principalmente agli sportivi: la loro compattezza, la lente grandangolare e la connettività permettono di posizionare queste videocamere in posti insoliti, agganciarle a persone o addirittura ai veicoli. Grazie a questa caratteristica è possibile realizzare riprese con punti di vista diversi da quelli a cui siamo abituati, l’effetto di immersione che riescono a trasmettere a chi guarda il filmato le rende perfette per video di grande impatto visivo. Le action cam non sono però amate soltanto dagli sportivi, ma anche da chi è solito viaggiare e si diverte a scattare foto o video ricordo. La lente molto ampia permette di scattare fantastici selfie di gruppo, registrare vlog esperienziali o catturare fantastici time lapse. Inoltre le videocamere sportive sono dotate di specifiche custodie che le rendono resistenti ad acqua, polvere e sabbia. È quindi possibile avventurarsi nelle foreste, in montagna o in spiaggia senza doversi preoccupare delle condizioni atmosferiche che ci circondano.

Le caratteristiche principali delle action cam Garmin, alcune delle quali le differenziano dai competitor, riguardano principalmente le tecnologie di cui sono dotate e le performance fotografiche che offrono. Tutti i modelli, anche se non sono molti, assicurano riprese in alta definizione e sono dotate di WiFi, Bluetooth e, soprattutto, G-Metrix. Quest’ultimo comprende GPS, accelerometro, giroscopio e altimetro grazie ai quali è possibile registrare tantissimi parametri, come ad esempio la forza G. Inoltre tutti i modelli sono dotati di ANT+, una tecnologia che permette di collegare vari accessori in modo da avere la possibilità di registrare altri parametri direttamente sulla propria action cam Garmin. È possibile monitorare la propria velocità quando si va in bici collegando un tachimetro o avere tutte le info riguardanti il proprio battito cardiaco collegando una fascia cardio. È proprio questo uno dei punti forti di questa azienda: tutti i dispositivi del marchio possono comunicare tra di loro, offrendo un’esperienza del tutto nuova agli utenti.

Non abbiamo suddiviso i prodotti di “Garmin action cam” in categorie in quanto i prodotti attualmente disponibili non sono molti e, inoltre, possono essere tranquillamente considerate tutte delle videocamere sportive professionali.