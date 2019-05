Appassionato di tecnologia e fotografia, amo le mirrorless per la loro portabilità e qualità professionale, ma apprezzo anche le bridge perché consentono di viaggiare senza dover portare tutte le ottiche. Durante la mia esperienza ho avuto la fortuna di provare i principali modelli, ma sono ancora alla ricerca della macchina fotografica perfetta

La storia del prodotto

Questo articolo raccoglie tutte le news su Fujifilm X-T3 presentate o in arrivo nelle prossime settimane e sarà costantemente aggiornato per non farvi perdere nulla sui nuovi dispositivi. L’ultimo aggiornamento risale al 24 Maggio 2019.