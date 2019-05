Fujifilm X-T3: quante novità, Fuji

Design e materiali: la classica Fuji, con qualche novità

Come la maggior parte delle fotocamere Fuji, anche Fujifilm X-T3 offre un design retro molto ben curato e resistente alle intemperie. Il corpo è praticamente identico a quello di X-T2, a parte per alcune piccole variazioni estetiche e di produzione. Si, perché la mia prima personale impressione è stata quella di una robustezza maggiore, un grip notevolmente migliorato e una qualità di assemblaggio nettamente più dettagliata. Sarà mica perché Fujifilm ha iniziato a produrre in Cina anziché in Giappone? Tutti si sarebbero aspettati un calo di qualità forse, e invece…

Fujifilm X-T3 ha un corpo in magnesio, bottoni e switch solidi e un design che, per quanto possa essere soggettivo, rimane decisamente affascinante e ben pensato. Nella parte frontale di Fujifilm X-T3 troviamo un design minimale e piuttosto spoglio, il logo “Fujifilm”, la denominazione modello, la luce di messa a fuoco, il tasto di sgancio dell’obiettivo, il selettore per il tipo di messa a fuoco, un tasto configurabile a piacere e il connettore PC Sync per collegare flash esterni (da studio), caratteristica ahimé non più così comune sulle mirrorless moderne – pertanto molto apprezzabile.

La parte superiore, una delle più belle da vedere, offre tutte le varie ghiere necessarie e possibili per l’utilizzo di questo prodotto. Sono presenti ben tre ghiere diverse nella parte superiore: ISO, tempi e compensazione dell’esposizione. Le ghiere di ISO e tempi si possono bloccare, così non vi capiterà di toccarle dentro per sbaglio e variare i settaggi involontariamente nelle situazioni più dinamiche. Oltre a questo non manca ovviamente il bottone di scatto e di accensione. Troviamo poi la slitta hotshoe nella parte non proprio centrale ma subito sopra al mirino EVF così come un tasto Fn completamente programmabile. È presente il tasto “View mode” proprio sopra al mirino EVF per permettervi di fare uno switch rapido tra mirino e display qualora non vogliate utilizzare il sensore di prossimità che fa il cambio in automatico nel momento in cui vi avvicinate o vi allontanate dal mirino.

La parte, anzi, forse dovrei dire “le parti” che preferisco di questa Fujifilm X-T3 però sono quelle laterali: guardando la fotocamera da dietro, nel lato destro troviamo il sempre apprezzabile doppio slot SD in grado di permetterci una doppia scrittura sia per eccedenza sia per backup. La vera gioia per gli occhi però la si trova a sinistra, aprendo lo sportello dedicato alle connessioni: la mia approvazione per questa fotocamera è aumentata notevolmente quando ho notato la porta USB-C con funzione, ovviamente, di ricarica tramite cavo/powerbank. Ben fatto Fuji, come sempre. Il jack d’ingresso per il microfono e di uscita per le cuffie sono infatti presenti sul corpo, a differenza di X-T2 che richiedeva l’acquisto di un battery pack per avere il jack delle cuffie (cosa che non avevo particolarmente gradito in quanto un po’ troppo “di marketing”). Non manca poi la porta HDMI micro di tipo D per collegare la fotocamera a fonti video esterne (come monitor e proiettori).

Passando poi alla parte posteriore, la vista è praticamente la stessa del modello precedente: troviamo l’ampio display da 3,2 pollici LCD che, sebbene non sia cambiato in termini di risoluzione, porta con sé la novità di essere touchscreen per offrire all’utente un’esperienza più rapida e facilitata, anche se a volte è fin troppo sensibile. Poco sopra troviamo il mirino EVF OLED da 3.69 milioni di punti che ha ben 60fps di refresh rate che possono arrivare a 100 quando la fotocamera è in modalità “boost” (attivabile dal menù oppure configurando l’opzione su uno dei tasti a piacere nella zona posteriore). L’accoppiata touchscreen + mirino EVF permette una funzione non di certo nuova ma che io ho sempre apprezzato tantissimo: la selezione di messa a fuoco tramite touch (quindi direttamente col dito sul display) quando lo schermo è spento e il fotografo osserva dal mirino. Insomma, se state inquadrando tramite mirino, potrete affinare la messa a fuoco usando il dito sul display touch spento, una feature, come già scritto, non nuova ma che sicuramente è molto apprezzabile e può far comodo.

Oltre a questo, sempre con lo stesso metodo, è possibile non solo mettere a fuoco ma gestire alcune funzioni del menù Q (quick) in maniera ancora più rapida. Inoltre, è possibile anche impostare il touch screen per agire come “scorciatoia” per alcune funzioni precise che decidete e impostate voi stessi dal menù. Ad esempio, eseguendo uno swipe verso sinistra è possibile accedere ad un menù di impostazioni a vostra scelta e così via. Sebbene io di solito parli del menù e dell’intuitività nel capitolo dedicato alle prestazioni, mi permetto di fare una piccola digressione in questo momento in quanto è strettamente collegata: il menù è rimasto lo stesso di sempre, l’intuitività sembra peggiorata. Oltre alle troppe abbreviazioni che spesso non fanno capire subito a quale funzione stiano alludendo, per gestire o attivare la funzione di messa a fuoco tramite touch all’interno dell’EVF (di cui vi ho appena parlato) è necessario andare nella sezione “Impostazioni pulsanti/ghiere” anziché “impostazioni schermo”. A livello logico e naturale mi sembrava più sensato aggiungere questa impostazione all’interno della sezione dedicata allo schermo e non in quella dedicata ai pulsanti e alle ghiere.