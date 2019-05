Fujifilm X-T20: il connubio tra arte e perfezione

Design e materiali: la miniatura di una fotocamera in miniatura

Fujifilm X-T20 è una nuova fotocamera mirrorless mid-range che è più piccola, leggera e decisamente economica rispetto all’ammiraglia Fujifilm X-T2 che abbiamo avuto modo di recensire nei mesi precedenti. Sebbene sia la sorella minore nonché l’ultima arrivata, Fujifilm X-T20 non è affatto un modello da considerare inferiore, anzi, possiamo tranquillamente definirlo come una X-T2 in miniatura, il che rende questo modello davvero appetibile. Il corpo è costruito in magnesio con segmenti in alluminio (tra cui le ghiere di controllo), segno che il produttore si è come sempre impegnato a scegliere la lega più resistente e a curare ogni dettaglio per rendere l’esperienza d’uso sempre più interessante. Effettivamente è proprio così: il feeling dell’impugnatura di una Fujifilm si può ritrovare anche in questo modello, con tutte le emozioni e le sensazioni del caso. Su gran parte del corpo è presente un motivo ruvido per accentuare il gusto vintage che in questi prodotti non manca mai e, globalmente, l’impugnatura risulta ergonomica anche per chi come me ha la mano piuttosto grande. Come dicevamo, Fujifilm X-T20 è molto più leggera di Fujifilm X-T2, infatti il corpo pesa solo 383 grammi con batteria e memory card, per una misura totale pari a 118.4 mm x 82.8 mm x 41.4 mm (L x A x P).

Nella parte frontale possiamo subito notare un’impugnatura con una piccola parte prominente che permette di avere una miglior ergonomia (riportata poi in parte anche nel lato posteriore), una piccola ghiera multifunzione che può fungere da regolazione per l’apertura del diaframma (qualora non sia già presente sulla lente) e anche molto altro. Sempre nella parte frontale, oltre alla denominazione modello, troviamo poi un piccolo selettore triplice per regolare facilmente la messa a fuoco a scelta tra manuale, continua e singola. Chiude la parte anteriore il bottone di sgancio della lente, elegantemente posizionato proprio nella parte inferiore dell’innesto. Grazie ad alcune piccole squadrature, la Fujifilm X-T20 vista da davanti senza obiettivo sembra davvero una fotocamera imponente… in miniatura. La cura nel design e nei dettagli è sempre stata una caratteristica di Fujifilm, ma pensiamo sinceramente che con questo modello si siano davvero superati.

Ai lati non troviamo molto: nella parte destra (guardando la fotocamera dalla parte posteriore) è presente solo l’aggancio per la cinghia da collo e nient’altro, a parte delle piccole viti che supponiamo siano necessarie per disassemblare il prodotto. Nel lato opposto è presente un piccolo spazio dedicato alle connessioni: troviamo infatti un jack in per il microfono (da 2.5 mm) che permetterà di registrare l’audio da fonti esterne (cosa molto apprezzata se pensate alle caratteristiche video di questo dispositivo, che vedremo nel capitolo dedicato alle prestazioni), un connettore micro HDMI di tipo D e un ingresso micro USB che, oltre a porta di comunicazione, funge da ricarica. A tal proposito, questa è una caratteristica sempre molto apprezzata in dispositivi come questo: la ricarica via USB. Credeteci, nel tempo in cui abbiamo avuto tra le mani Fujifilm X-T20 non abbiamo nemmeno tolto la plastica di protezione dal cavo di ricarica fornito nella scatola, ci siamo limitati ad utilizzare un nostro cavo USB collegato ad un triplicatore di porte. Nella scatola è infatti presente un cavo usb e un piccolo accessorio di ricarica a cui è possibile collegare la batteria una volta estratta dalla fotocamera. Tutto questo però non è stato sfruttato in quanto ci siamo trovati davvero comodi con la ricarica USB, soprattutto in mobilità dove abbiamo potuto utilizzare una batteria esterna.

Nella parte superiore di Fujifilm X-T20 si notano altre migliorie ingegneristiche e stilistiche, a partire dal bottone di scatto posto nella zona superiore destra, un’opera che si ispira a tanti altri design made by Fujifilm ma che è sempre piacevole da osservare ed utilizzare. La sensazione emotiva che si prova nel momento dell’accensione e dello scatto con questo bottone è pura gioia per tutti i cinestetici, perché anche la pressione di un tasto è un piacere infinito con questa fotocamera. Troviamo poi le varie ghiere ben posizionate e sufficientemente grandi da essere utilizzate tranquillamente; nello specifico, vi sarà possibile utilizzare una ghiera per regolare la compensazione dell’esposizione (fino a +-3EV), una per regolare il tempo d’esposizione e il tipo di modalità (a scelta tra priorità diaframma, priorità tempo e bulb) e un’altra ghiera nella parte sinistra che vi permetterà di scegliere varie modalità di scatto tra cui panorama, multi-esposizione, personalizzato, singolo, raffica, braketing e filmato. Presente infine un tasto “Fn” completamente personalizzabile e uno switch per far scattare il flash a molla posto nella zona superiore, proprio sotto alla slitta hotshoe a cui è possibile collegare accessori esterni.

La zona posteriore segue il design di tutto il corpo e rimane sufficientemente minimale pur avendo un gran display che occupa la percentuale maggiore dello spazio disponibile. Il display è un LCD a colori da 3.0″ in formato 3:2 da 1.040.000 pixel di definizione ed inclinabile in tre direzioni diverse, caratteristica che permette di scattare foto o filmati da diverse prospettive e visuali in tutta comodità. Purtroppo il display non è ribaltabile in nessun modo e ciò non favorisce lo scatto di autoritratti o di riprese in solitaria (ad esempio per gli youtuber o comunque i vlogger); sicuramente un sistema come quello visto su Canon EOS M5 avrebbe fatto piacere. Un’altra caratteristica importante della parte posteriore di Fujifilm X-T20 è sicuramente il mirino a colori OLED da 0.39″ con circa 2.360.000 pixel e il 100% di copertura, parte fondamentale di questo prodotto. Il mirino è davvero rapido, definito, comodo e pienamente personalizzabile (per quanto concerne le informazioni che potrete vedere all’interno). Grazie a questo sistema vi sarà possibile scattare foto o registrare filmati senza togliere l’occhio dal reticolo.

Sul resto del corpo sono poi presenti i vari tasti funzione classici per spostarsi nei menù, accedere rapidamente alla messa a fuoco, regolare sensibilità ISO, scegliere il filtro da utilizzare (un classico di Fujifilm) e molto altro. Non manca inoltre una ghiera che permette di regolare il tempo di esposizione non naturale, opzione che vede come controllo primario la ghiera superiore. Come ogni Fujifilm è infatti necessario scegliere il tempo puro dalla ghiera ed effettuare poi regolazioni varie con l’altra ghiera secondaria posta nella parte posteriore. Si conclude infine con la parte inferiore che integra il classico attacco a vite per il cavalletto e uno slot per la batteria Fujifilm NP-W126S in grado di avere un’autonomia pari a circa 350 foto oppure fino a 50 minuti di registrazione video in 4K.

Su Fujifilm X-T20 non è purtroppo possibile aggiungere un battery grip, cioè quell’accessorio aggiuntivo in grado di ospitare una doppia batteria per aumentare l’autonomia e l’ergonomia (in quanto costituisce un vero e proprio allungamento). Questa è stata sicuramente una scelta in termini di marketing in quanto sarebbe diventato un prodotto davvero troppo simile a X-T2 e quindi avrebbe potuto creare qualche problema. Non a caso infatti Fujifilm X-T20 è un mid-range, motivo per cui non ci aspettiamo tali caratteristiche su questo prodotto e anzi, ciò che integra e permette è già davvero molto interessante.

Fujifilm X-T20 non ha un corpo tropicalizzato, purtroppo, tuttavia, abbiamo provato a trovarci in città in presenza di una leggera pioggerella e non abbiamo avuto nessun tipo di problema nell’operatività. Prestate comunque attenzione alle condizioni atmosferiche.

Globalmente siamo davvero molto soddisfatti di questo prodotto per quanto concerne design e materiali: ogni dettaglio è al suo posto, ogni ghiera è ben funzionante, ogni parte della struttura è solida e resistente. Fujifilm ha davvero prodotto un altro piccolo capolavoro che sicuramente farà successo nel mercato delle mirrorless mid-range.