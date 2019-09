Friggitrice migliore: la nostra guida per un fritto gustoso

Friggitrice migliore: quale comprare

Se hai sempre fatto la frittura in padella, potresti non sapere che ci sono metodi più comodi, più rapidi e più efficaci. Il classico metodo tradizionale è ottimo per friggere senza pretese, ma ha un sacco di lati negativi. In primo luogo la puzza di fritto che può appestare la casa. Qualunque ospite o vicino del piano di sotto saprà immediatamente che stai friggendo. Inoltre l’odore di fritto viene assorbito da vestiti e capelli, ristagnando molto a lungo. E anche senza considerare questi problemi, una padella non garantisce un fritto completamente uniforme, richiedendo molta attenzione e tempo per poter ottenere dei buoni risultati.

Questi problemi possono essere risolti da una friggitrice. Questi elettrodomestici permettono di friggere in tutta sicurezza, senza schizzi o rischi, e una friggitrice migliore è anche in grado di fare un fritto di gran lunga superiore. Sono in grado di ridurre enormemente l’odore di fritto, grazie alla loro struttura o a particolari tecniche di frittura, e di garantire una doratura completa e ben regolata. Hanno inoltre molti tipi di funzioni, e non si limitano solamente al fritto. Insomma, questi particolari prodotti sono qualcosa da considerare per migliorare la vita in cucina. Una friggitrice ti permette di fare un fritto migliore, più uniforme e più gustoso, controllando perfettamente la temperatura dell’olio. È inoltre molto più veloce di una padella tradizionale, come sa chiunque abbia mai lavorato in un fast food.

Friggitrice migliore: i diversi modelli

Molte persone non sanno che esistono molti modelli diversi di friggitrice. Ognuno di questo modelli usa un sistema diverso per friggere, a volte particolarmente ingegnosi. Nelle sezioni di seguito prenderemo un tipo alla volta e spiegheremo di cosa si tratta, come funziona e perché potresti preferirlo rispetto ad altri modelli. Questi tipi di modelli non possono essere direttamente paragonati tra loro. Hanno infatti scopi diversi, essendo stati creati con diversi obiettivi. Dal fritto classico alla produzione quasi industriale, fino agli esperimenti a bassissimo contenuto d’olio, il mercato è pieno di prodotti particolari di cui ti spiegheremo con cura le caratteristiche principali.

Ogni modello ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi di cui è giusto tu tenga conto. Per il motivo spiegato qui sopra, è impossibile farne un elenco completo o decidere la friggitrice migliore senza separare prima le friggitrici in categorie. Elencheremo quindi sia i vantaggi che gli svantaggi in ogni sezione, in modo da aiutarti nella scelta. Segnaleremo la capienza della friggitrice e spiegheremo per che tipo di utente sia più adatta, da porzioni singole allo sfamare intere famiglie, fino ad esigenze particolari.