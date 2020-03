Friggitrice ad aria migliore: come fare un fritto leggero e gustoso

Friggitrice ad aria migliore: quale comprare

Per scegliere la friggitrice ad aria migliore, bisogna tenere d’occhio certi parametri particolari. Si tratta infatti di elettrodomestici che variano moltissimo di prezzo, e con grandi differenze tra fascia bassa e fascia alta. Di seguito illustreremo i fattori principali da considerare, per effettuare una scelta consapevole; se vuoi sapere esattamente come funziona una friggitrice ad aria, rispondiamo a questa e ad altre domande a fondo pagina.

Cestello

Il primo criterio da considerare è il cestello. Si tratta del vano in cui viene riposto il cibo da friggere, facilmente accessibile e comodo da pulire. Il motivo per cui dovresti partire da questo per considerare la friggitrice ad aria calda da comprare è semplice: la capienza del vano determina la quantità di cibo cucinabile. Se vivi da solo o pensi di usarla per preparare patatine fritte e altri snack, un cestello più piccolo potrebbe essere la soluzione ideale per non sprecare energia e denaro. Viceversa, se vuoi stupire tutta la famiglia con cene a base di aria bollente, un cestello più capiente fa al caso tuo. In questo caso la scelta dipende da come vuoi utilizzare, e la friggitrice ad aria migliore varia da persona a persona.

Ci sono due tipi principali di cestelli. Il più comune è detto a cassetto, cioè inserito ed estratto come se fosse un cassetto vero e proprio. Solitamente posizionato alla base della friggitrice ad aria calda, questo cestello è molto comodo da estrarre e pulire, e posiziona il cibo direttamente al di sotto del flusso d’aria bollente. Se lo spazio dovesse essere un problema, puoi scegliere un modello con cestello a libro. Invece di inserire il cestello nel fondo della macchina, questo tipo di modelli offre un inserimento verticale, con un cestello in cima alla friggitrice ad aria calda coperto da un coperchio. Più scomodo? Non necessariamente. A seconda delle tue necessità e della disposizione della tua cucina, potrebbe risultare in realtà un modo più facile per gestire il processo di cucina.

Potenza e velocità di riscaldamento

Una friggitrice ad aria calda può consumare tendenzialmente tra gli 800 e i 2000 Watt, a seconda del modello – un consumo non indifferente, paragonabile a un forno normale (con cui condivide molti elementi). Esistono modelli anche più potenti, ma solitamente ricadono all’interno di questi limiti. Bisogna innanzitutto chiarire un fattore fondamentale: non c’è correlazione tra potenza e temperatura. Una friggitrice più potente non permette di avere temperature più alte: la temperatura maggiore che una friggitrice ad aria calda può raggiungere resta sempre attorno ai 180-200 gradi, e la potenza non è in grado di influire questi numeri.

Quello che consente una potenza maggiore è invece di scaldare la friggitrice molto più in fretta. Il tempo si misura in una manciata di minuti, arrivando fino a due, e permette di velocizzare molto il processo di cucina. La friggitrice ad aria migliore è quindi più veloce a scaldarsi – ma dipende dalle tue esigenze, e da quanto sei disposto a spendere per garantirti la velocità d’uso. Se vuoi altre informazioni, a fondo pagina abbiamo inserito delle ricette e delle FAQ in qui spieghiamo nei dettagli il funzionamento di questo elettrodomestico. Adesso passiamo ai prodotti!