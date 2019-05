Fotocamere mirrorless è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di una mirrorless. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra le migliori fotocamere mirrorless presenti sul mercato, quella più adatta alle tue specifiche esigenze.

L’universo delle fotocamere mirrorless, ad oggi, è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono fotocamere pensate e realizzate per diverse categorie di utenti, con le rispettive destinazioni d’utilizzo. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto organizzate in base alle tue necessità e/o preferenze.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato una ad una le fotocamere dei principali brand, selezionando le migliori ed inserendole nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dandoti modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontando un acquisto di queste proporzioni. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più, spesso e volentieri, riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo, o con una semplice marcia in più. Noi, in questo senso, vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendervi l’acquisto più semplice e di godere dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, delle migliori fotocamere mirrorless sul mercato. Proprio per questo nelle nostre guide non troverai mai prodotti obsoleti, bensì potrai stare sicuro di avere sempre a disposizione prodotti di ultima generazione, dotati delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Fotocamere mirrorless: quello che c’è da sapere prima di scegliere

Con il termine mirrorless, dall’inglese “senza specchio”, si intende una particolare categoria di fotocamera DSLR senza sistema specchio-pentaprisma, ovvero una sorta di ibrido fra una reflex ed una compatta. Sebbene presenti sul mercato da oltre un decennio, negli ultimi anni queste fotocamere stanno registrando un crescente successo. I motivi principali, che ne rappresentano anche una caratteristica peculiare, sono le dimensioni e il peso. La mancanza, infatti, di uno specchio e di un pentaprisma rendono i corpi più piccoli e compatti rispetto alle tradizionali reflex.

La mancanza del sistema specchio-pentaprisma implica che il mirino funziona in maniera diversa rispetto alle reflex. La luce che entra nell’obiettivo colpisce direttamente il sensore, invece di rimbalzare sullo specchio. Ecco perché nelle fotocamere mirrorless abbiamo un mirino elettronico o EVF (dall’inglese “electronic viewfinder”).

Le fotocamere mirrorless possono avere sensori di differenti dimensioni, che si raggruppano in quattro standard, dal più grande al più piccolo: Full-frame, APS-C, Micro Quattro Terzi e Nikon CX.

Per approfondire l’argomento

Quale scegliere? I fattori da considerare

Nel rispondere alla domanda è necessario prendere in considerazioni alcuni fattori. Il primo aspetto da analizzare è il sensore. La scelta del sensore è influenzata dal fattore di crop generato dallo stesso. Più aumenta il fattore di crop più l’obiettivo si trasforma in qualcosa di troppo diverso. Vediamo di cosa stiamo parlando attraverso un esempio. Ipotizziamo di avere un obiettivo ultragrandangolare 16 mm – 35 mm. Su un sensore FF il risultato sarà un normale ultragrandangolare. Utilizzando, invece, un sensore 4/3 con fattore di crop 2x, il nostro obiettivo si trasforma in un equivalente 32 mm – 70 mm che sarà ben lontano dalle capacità ultragrandangolari originarie.

Un altro aspetto da considerare è il sistema di autofocus. Elemento che, nei primi modelli, riscontrava non pochi problemi in situazioni di movimento o scarica illuminazione. Oggi. grazie al diffondersi di otturatori elettronici, il problema è tranquillamente gestito attraverso l’ottimizzazione del modulo autofocus integrato nel sensore.

Il mirino è il terzo elemento da tenere in considerazione. Come abbiamo già detto, troveremo solo mirini EVF per cui potrebbe essere una decisione sensata acquistare una fotocamera mirrorless con un mirino di alta qualità Non dimenticate infatti, che l’assenza di un pentaprisma, implica che il nostro contatto con la scena avverrà tramite questo piccolo LCD secondario (quello presente nel mirino elettronico appunto) che dovrà essere di ottima qualità per restituire una buona visione della scena.

Infine, la vostra scelta potrebbe essere influenzata dagli obiettivi. Ogni azienda ha ovviamente creato un attacco proprietario. Ma a complicare ulteriormente la faccenda, non tutte le ottiche per reflex saranno direttamente compatibili con le vostre fotocamere mirrorless. Per fortuna, attraverso anelli adattatori è possibile risolvere il problema.

