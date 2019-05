Fotocamere compatte è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di una fotocamera compatta. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere tra le migliori fotocamere compatte presenti sul mercato, quella più adatta alle tue specifiche esigenze.

L’universo delle fotocamere compatte, ad oggi, è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta la domanda quale fotocamera compatta comprare. Oggi infatti esistono fotocamere compatte pensate e realizzate per diverse categorie di utenti, con le rispettive destinazioni d’utilizzo. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto organizzate in base alle tue necessità e/o preferenze.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato una ad una le fotocamere compatte dei principali brand, selezionando le migliori ed inserendole nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dandoti modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontando un acquisto di queste proporzioni. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più, spesso e volentieri, riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo, o con una semplice marcia in più. Noi, in questo senso, vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendervi l’acquisto più semplice e di godere dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, delle migliori fotocamere compatte sul mercato. Proprio per questo nelle nostre guide non troverai mai prodotti obsoleti, bensì potrai stare sicuro di avere sempre a disposizione prodotti di ultima generazione, dotati delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

Fotocamere compatte: cosa sono e come funzionano

Sin dalla sua introduzione nel mercato, la fotocamera compatta è sempre stata sinonimo di semplicità ed automatismo. Nei suoi tempi d’oro era possibile trovarla ovunque: borse, tracolle, zaini, una sorta di gadget irrinunciabile al pari di quello che attualmente è divenuto il nostro smartphone.

Effettivamente la si potrebbe definire come la macchina fotografica per tutti. Le fotocamere compatte permettono, tramite la pressione di un semplice tasto (e senza quindi curarsi di apertura, esposizione, ISO e quant’altro), di immortalare qualsiasi ricordo senza alcun tipo di nozione fotografica.

Sebbene il termine “fotocamera compatta” includa anche biottiche e le fotocamere bridge (le prime analogiche professionali, le seconde anello di congiunzione con le reflex) il mercato ed il consumatore tendono ad identificare le fotocamere compatte come le macchine fotografiche dalle dimensioni ridotte, dotate di obiettivo integrato non intercambiabile, solitamente regolate da automatismi e con comandi manuali ridotti all’osso.

Quale fotocamera compatta comprare

Per rispondere alla domanda quale fotocamera compatta scegliere è prima di tutto necessario conoscere le caratteristiche generali che contraddistinguono le fotocamere compatte.

Una tipica fotocamera compatta è costituita da una porzione anteriore in cui trova posto l’obiettivo, raccolto all’interno del case ed estraibile automaticamente all’accensione con un movimento a fisarmonica; nella parte posteriore, invece, la maggior parte dello spazio è occupato da un brillante display a colori che, in assenza di un mirino ottico, ha come funzione principale quello di farci vedere la scena inquadrata e, successivamente, la foto o le foto scattate. Solitamente ai lati dello schermo trovano posto un numero assai ridotto di pulsanti, solitamente associati alla selezione delle “Modalità Scena” (paesaggio, spiaggia, neve, ritratto, macro ecc. ecc.) o al variare manuale di quei pochi parametri che ci sono concessi: solitamente valore ISO, automatismo o meno del Flash, bilanciamento del bianco.

Ovviamente questa estrema compattezza e semplicità d’uso va a sacrificare la qualità finale dello scatto, sopratutto se rapportata a quella delle reflex digitali. Niente di drammatico, intendiamoci, l’utente medio (poco interessato alla fotografia e più intento ad immortalare serate fra amici) probabilmente neanche ci farà caso.

Storicamente, il target principale delle fotocamere compatte è sempre stato quello della fotoricordo, dello scatto immediato per ricordare una serata fra amici, un compleanno, una uscita in discoteca o qualsiasi altro contesto simile che possa venirvi in mente. Le uniche fotocamere compatte che possono prestarsi invece ad un utilizzo più creativo e più didattico sono, invece, quelle appartenenti alla fascia di mercato “alta”.

Fotocamere compatte: i migliori modelli dei principali brand

In questa sezione trovi le nostre guide all’acquisto sui principali brand che offrono fotocamere compatte. Ogni guida è dedicata ad uno specifico brand con l’obiettivo di fornirti una panoramica completa delle famiglie di prodotto e dei migliori modelli di fotocamere compatte.

Fotocamere compatte per ogni tipologia di inquadratura

La seconda sezione della collana sulle migliori fotocamere compatte è pensata per coloro i quali sono alla ricerca di una specifica tipologia di compatta. Le diverse tipologie in questo sezione dipendono dalla tipologia di mirino/obiettivo presente sulla fotocamera.

Compatte per i video

Oggigiorno utilizziamo le nostre fotocamere non soltanto nell’ambito prettamente fotografico. Sempre più spesso capita, infatti, di registrare video. Tale circostanza vale, in modo particolare, anche per le fotocamere compatte. La loro compattezza e peso le rende, spesso, ideali per tale esigenza. Ecco perché in questa sezione della racconta ci siamo concentrati sull’utilizzo prettamente video.

Altre fotocamere compatte

L’ultima sezione della collana sulle fotocamere compatte raccoglie al suo interno diverse tipologie di guide all’acquisto. L’obiettivo è rispondere ad esigenze specifiche come ad esempio le migliori fotocamere compatte professionali o le migliori fotocamere impermeabili.