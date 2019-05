Fotocamere compatte RAW: quale modello scegliere

Fotocamere compatte RAW: quale comprare

La prima cosa da sapere quando si deve acquistare una fotocamera compatta è che spesso i prodotti di questa categoria montano sensori molto piccoli. Questo non vuol dire che scattano fotografie pessime, anche con un sensore da 1″ si possono avere degli ottimi risultati. In questa guida parleremo sia di macchine fotografiche con piccoli sensori che di fotocamere con sensori micro 4/3, APS-C e full frame, che per forza di cose avranno un qualità e un costo più alti.

Il secondo fattore riguarda le lenti. Gli obiettivi, non essendo intercambiabili, sono quasi sempre di ottima qualità. Alcuni produttori montano lenti zoom molto luminose, che danno la possibilità al fotografo di sfruttare la fotocamera compatta in qualsiasi situazione, altri invece utilizzano lenti a focale fissa. Quest’ultime sono indirizzate perlopiù ai fotografi “vecchia scuola” che si dedicano alla street photography o al reportage.

Se volete avvicinarvi alla fotografia in modo abbastanza professionale le fotocamere compatte RAW sono un acquisto da tenere in considerazione. Sono piccole e facili da trasportare, questo vuol dire che potete avere una fotocamera ad alte prestazioni tutti i giorni in tutte le situazioni. Può sembrare banale, ma per i principianti è molto importante scattare tante foto. Tutti i più grandi fotografi consigliano ai neofiti di scattare più foto possibili in modo da allenare l’occhio e imparare dai propri errori. Scattare in formato RAW vi permette di non preoccuparvi del bilanciamento del bianco o di un’esposizione perfetta al momento dello scatto, poiché potrete cambiare (nei limiti ovviamente) questi ed altri parametri in post-produzione. Se invece siete dei fotografi con tanta esperienza alle spalle o magari fate questo di lavoro, le fotocamere compatte RAW vi permettono di lasciare la vostra reflex o mirrorless a casa senza rinunciare a fotografie urbane, di viaggio o paesaggistiche professionali.

Infine le fotocamere compatte RAW hanno caratteristiche da reflex o mirrorless. Su alcuni modelli è presente il mirino elettronico o ottico, hanno una buona resa ad alti ISO, girano video di alta qualità stabilizzati e sono dotate di vari chip per la condivisione di foto e video con dispositivi mobili.

Essendo una lista di fotocamere compatte che scattano in formato RAW non troverete macchina fotografiche ultra economiche o che non consentono di scattare in modalità manuale. Si parte da fotocamere di fascia media fino ad arrivare a fotocamere professionali.